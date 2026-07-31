Peste două milioane de lei și 10.500 de euro au fost pierduți în urma mai multor escrocherii investigate de poliție. Cel mai grav caz s-a produs în Chișinău, unde contabila unei firme a fost păcălită de escroci care s-au dat drept administratorul companiei și au convins-o să transfere 918.000 de lei în două tranșe. În același timp, organele de drept anunță că au reușit să împiedice alte 51 de tentative de fraudă.

Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde contabila unei societăți comerciale a fost indusă în eroare de persoane necunoscute.

Potrivit Poliției, femeia a primit, prin aplicația Telegram, un mesaj care părea să fie transmis de administratorul companiei. În mesaj i se solicita efectuarea urgentă a unui transfer bancar.

Convinsă că solicitarea este autentică, contabila a efectuat două transferuri bancare în valoare totală de 918.000 de lei. Ulterior, s-a constatat că mesajele proveneau de la escroci, iar administratorul companiei nu ceruse efectuarea acelor plăți.

Prejudiciul depășește două milioane de lei și 10.500 de euro

În ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat două cazuri noi de fraudă telefonică.

De asemenea, alte cinci persoane au sesizat Poliția despre escrocherii comise anterior, însă raportate abia acum. Valoarea totală a prejudiciilor depășește 2.000.000 de lei și 10.500 de euro.

51 de tentative de fraudă au fost dejucate

Poliția anunță că, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a oamenilor legii, 51 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoace prejudicii.

Recomandările Poliției

Oamenii legii îndeamnă cetățenii și reprezentanții mediului de afaceri să verifice întotdeauna autenticitatea solicitărilor de transfer de bani sau de divulgare a datelor confidențiale, folosind un canal alternativ de comunicare.

De asemenea, Poliția recomandă să nu fie luate decizii sub presiunea urgenței create de escroci. În cazul oricărei suspiciuni de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat comunicarea și să apeleze numărul unic de urgență 112.