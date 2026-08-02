Disputa dintre Guvern și Primăria Chișinău privind problemele de alimentare cu apă a capitalei se intensifică. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, îl acuză pe primarul Ion Ceban că a negat, timp de două săptămâni, existența problemei și că, în prezent, continuă să dezinformeze opinia publică. Oficialul susține că situația este rezultatul lipsei investițiilor în infrastructura de captare a apei și al nivelului extrem de scăzut al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk.

Potrivit lui Hajder, infrastructura nu a fost modernizată în ultimii șapte ani, în pofida faptului că autoritățile centrale au avertizat încă din mai 2024 asupra riscurilor generate de scăderea nivelului apei din Nistru.

„Este regretabil că, timp de șapte ani, nu s-a investit absolut deloc în modernizarea stației, deși chișinăuienii își achită lunar facturile, iar Ministerul a atenționat «Apă-Canal» despre posibilele riscuri încă din mai 2024”, a afirmat ministrul.

Nivelul apei din Novodnestrovsk, la cote minime

Cea de-a doua problemă invocată de oficial este nivelul extrem de redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Gheorghe Hajder susține că această realitate este ignorată în discursul public și că nu poate fi schimbată prin decizii administrative.

„În lacul de acumulare Novodnestrovsk nivelul apei este la cote minime. Este extrem de puțină apă și aceasta este o realitate obiectivă. Apa nu poate fi adusă «cu căldarea» – nici de primărie, nici de vreun Guvern din lumea aceasta”, a declarat ministrul.

Soluția: investiții urgente la Vadul lui Vodă

Potrivit ministrului Mediului, rezolvarea problemei depinde de investiții urgente în infrastructura de captare a apei. Acesta consideră că Primăria și „Apă-Canal Chișinău” trebuie să modernizeze instalațiile și să coboare pompele la o adâncime mai mare, pentru ca acestea să poată funcționa și în condițiile unui nivel redus al apei.

„Primăria și «Apă-Canal» trebuie să investească urgent în infrastructura de la Vadul lui Vodă, pe care o au în proprietate, și să coboare pompele la adâncime, ca să nu riscăm, în viitorul apropiat, să pompăm aer în loc de apă”, a avertizat Gheorghe Hajder.

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