Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte au fost 15 rănite, sâmbătă seară, într-o explozie produsă într-o cafenea din Moscova, a anunțat poliția din capitala Rusiei, transmite AFP.

Poliția nu a precizat însă imediat și cauza incidentului.

„Conform informațiilor pe care le deținem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10, în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane și rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate”, a indicat poliția din Moscova pentru agenția de stat rusă RIA Novosti.

„Anchetatori și specialiști de la criminalistică sunt la fața locului. În prezent este în desfășurare o investigație”, a adăugat poliția.

Canale rusești de pe Telegram au publicat imagini video care arată numeroase autospeciale de pompieri și ambulanțe intervenind la locul exploziei.

Potrivit canalului de Telegram „Baza”, cunoscut pentru legăturile sale cu forțele de ordine din Rusia, explozia ar fi fost provocată de o deflagrație de gaz în bucătăria cafenelei.