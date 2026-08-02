Două elicoptere de stingere a incendiilor s-au ciocnit în aer, în Grecia. Un martor a surprins momentul accidentului.

Din imagini se vede cum unul dintre elicoptere lovește cu elicea partea inferioară a celuilalt, apoi se prăbușește în pădure. Ambele aparate, de tip Bell, participau la operațiunile de stingere a incendiilor din zona Psatha și aveau la bord câte două persoane.

Piloții primului elicopter au scăpat cu răni ușoare, în timp ce membrii celuilalt echipaj au fost găsiți inconștienți. Toți cei patru au fost transportați la Spitalul General al Forțelor Aeriene din Atena.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat naționalitatea acestora. În lupta cu incendiile din Grecia participă echipe și aeronave din mai multe state europene.