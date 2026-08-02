Guvernul anunță că va pune la dispoziția Primăriei Chișinău cinci motopompe de mare capacitate pentru a sprijini lucrările de la stația de captare a apei din Vadul lui Vodă, în contextul secetei severe și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk.

Potrivit autorităților, măsura vine după ce municipalitatea a solicitat sprijin pentru consolidarea capacității de captare și pompare a apei, astfel încât să fie prevenite eventuale probleme în alimentarea cu apă a locuitorilor capitalei.

Prima motopompă este deja în funcțiune

Reprezentanții Guvernului au anunțat că o primă motopompă, cu o capacitate de 1.200 de metri cubi pe oră, a fost deja transportată la Vadul lui Vodă și pusă în funcțiune.

În cursul zilei de mâine, alte patru motopompe de mare capacitate vor fi scoase din stocurile Agenției Rezerve Materiale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și livrate municipalității.

În total, cele cinci echipamente vor avea o capacitate de pompare de 5.200 de metri cubi pe oră, fiind capabile să transporte apa pe distanțe mari, în funcție de necesitățile sistemului.

Guvernul: Alimentarea cu apă nu trebuie politizată

Executivul subliniază că asigurarea cu apă a populației trebuie tratată ca o prioritate națională și nu trebuie transformată într-un subiect de dispută politică.

„Asigurarea cu apă a cetățenilor nu trebuie să fie un subiect de dezbatere și nu voi accepta politizarea acestuia”, se arată în mesajul transmis de autorități.

Apel la cooperare între Guvern și Primărie

Guvernul solicită tuturor instituțiilor implicate, atât celor aflate în subordinea Executivului, cât și celor ale Primăriei Chișinău, să colaboreze pentru identificarea celor mai eficiente soluții tehnice.

Scopul acestor măsuri este ca, în cazul agravării situației hidrologice pe râul Nistru, municipiul Chișinău să poată menține alimentarea cu apă a populației fără întreruperi.

Autoritățile susțin că intervenția este una preventivă și are rolul de a crește capacitatea de reacție în eventualitatea unei crize generate de scăderea continuă a nivelului apei din bazinul Novodnestrovsk.

Citeste si : „Riscăm să pompăm aer în loc de apă”: Ministrul Mediului îl acuză pe Ion Ceban că a ignorat avertismentele privind alimentarea cu apă a Chișinăului