Militarii români au distrus luni dimineață stânca Pârjoaia cu 180 de kilograme de explozibil, într-o operațiune menită să direcționeze un debit mai mare din Dunăre către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Ministrul interimar al Apărării din România, Radu Miruță, a declarat că intervenția este un succes atât pentru navigație, cât și pentru funcționarea centralei, subliniind că „orice zi în plus de funcționare a centralei de la Cernavodă este un câștig”.

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UPDATE 11:00 „S-au introdus 180 de kilograme de explozibil. (...) Indiferent de consecințele finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării brațului Dunării Vechi. E un succes bucata de astăzi în care a fost armata responsabilă. Urmează în zilele următoare, în orele următoare, cele două barje care au fost aduse aici să fie încărcate cu cât mai mult se poate din ce s-a dislocat. E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată, ce se poate din ea, va elibera suplimentar”, a declarat Miruță.

El a mai spus că luni seară „sunt șanse să vină cea de-a treia barjă direct încărcată și în cursul zilei de mâine, mâine seară, să vină și ultima barjă pentru ca scufundarea să aibă loc probabil miercuri dimineața, dacă colegii de la Apele Române, care analizează în fiecare zi etapele care mai trebuie făcute, vor decide asta”.

„Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri - joi, joi în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedura de a fi oprită. Dacă calculele celor de la Apele Române — care necesită sprijin nu numai de la Armată, ci și de la Ministerul Transporturilor — sunt unele care se potrivesc realității, orice zi care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri - joi este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară, o zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de vreun trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni”, a completat el.

Totodată, el a a acuzat ministerul Transporturilor din România că un proiect esențial pentru reechilibrarea debitului Dunării în zona Cernavodă este blocat de luni de zile în sertarele instituției. În lipsa lucrărilor de infrastructură care ar fi trebuit să regleze fluxul de apă, Armata Română a fost chemată în ajutor pentru o operațiune de urgență: detonarea subacvatică a unei stânci masive care bloca direcționarea apei pe Dunărea Veche.

Radu Miruță a explicat că traficul și debitele de apă din zonă sunt grav afectate de o diferență de nivel naturală, care direcționează majoritatea apei pe un singur braț, dezavantajând Cernavodă. Deși exista o soluție tehnică pregătită pentru remedierea acestei probleme, aceasta a fost abandonată la nivel administrativ.

„Suntem la o intersecție a Dunării aici. Brațul Bala are o diferență de nivel de 4 metri, motiv pentru care un procent cam de 85% din debitul Dunării se duce pe brațul Bala și doar 15% se duc înspre Cernavodă. Având în vedere acest procent foarte dezavantajos, a existat un proiect care să ridice albia brațului Bala și să dragheze brațul Dunării Vechi, astfel încât să se reechilibreze debitul. Acest lucru nu s-a întâmplat. L-am găsit la Ministerul Transporturilor blocat din aprilie”, a declarat ministrul Apărării din România.

În urma blocajului instituțional, autoritățile române au recurs la o măsură improvizată de urgență, solicitând ajutorul cadrelor militare pentru a elibera albia fluviului.

„Ce fac colegii acum aici este o încercare de a varia. (...) Armatei i s-a solicitat, de către Apele Române, eliminarea acestei stânci pentru a ușura direcționarea apei pe Dunărea Veche. Am făcut asta, a dispărut!”, a subliniat Miruță.

Potrivit oficialului, intervenția a fost o premieră extrem de dificilă din punct de vedere tehnic, implicând scafandri militari și detonări succesive sub apă, după ce încercările din anii trecuți au eșuat.

„E o intervenție în premieră (...) S-a încercat în ultimii ani dislocarea acestei stânci fără succes. Armata Română a testat ieri ce cantități de explozibil sunt necesare sub apă. La prima încercare s-a dislocat o bucată mică, dar astăzi soluția propusă de Forțele Terestre și Navale a funcționat”, a conchis ministrul interimar.

Stânca Pârjoaia a fost distrusă cu 100 de kilograme de explozibil

UPDATE 09:49 A fost realizată detonarea stâncii Pârjoaia, fiind utilizate 100 kilograme de explozibil.

Stânca a fost distrusă în urma detonării, potrivit Ministerul Apărării Naționale din țara vecină.

Există o navă acolo care draghează în zonă. E nevoie de această procedură pentru a muta debitul în Dunărea Veche.

La fața locului vor fi două barje și o macara de mare tonaj, în așa fel încât toată părțile din stâncă să fie scoase de acolo și să fie mutate pentru a crea acel baraj pe brațul Bala, astfel încât să fie deviată apa pe Dunărea Veche.

Debitul Dunării va coborî la 1.400 mc/s, aproape de minimul istoric

UPDATE 09:23 Hidrologii români estimează că debitul va rămâne în jurul acestei valori până pe 9 august. Prin comparație, media multianuală a lunii august este de 3.900 mc/s.

În aval de Porțile de Fier, debitele sunt prognozate să fie, în general, în ușoară scădere.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, scăderea debitului fluviului determină o diminuare a nivelului apei în zona Cernavodă cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, ceea ce pune presiune pe sistemul de răcire al centralei nucleare.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la Baziaş se înregistrează 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450 metri cubi. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită”, a declarat directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, scrie Agerpres.

Acesta a explicat că autoritățile au decis intervenții de urgență pentru redirecționarea unei cantități mai mari de apă spre Dunărea Veche, care alimentează centrala.

„Statul român, prin reprezentanţii săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgenţă, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Braţul Bala. Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forţelor Navale Române, a unor barje, care vor fi scufundate controlat şi care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone, pentru că, în momentul de faţă, date fiind nivelurile Dunării, nu este permisă circulaţia cu un etiaj foarte mare”, a explicat Sorin Rîndașu.

60 de kilograme de explozibil pentru distrugerea stâncii

Scafandrii militari vor amplasa 60 de kilograme de explozibil pentru a distruge stânca aflată în apropierea brațului Bala. După detonare, mai multe barje vor bloca brațul Bala, astfel încât o cantitate mai mare de apă să fie redirecționată spre Dunărea Veche, de unde este alimentată centrala nucleară.

Este așteptat ca această misiune a Ministerului Apărării Naționale din România să rezolve problema, având în vedere că în următoarele zile este anunțată în continuare secetă, sunt anunțate temperaturi foarte mari, iar problema nu se va rezolva de la sine. Detonarea va începe în jurul orei 10:00, fiind vorba de o misiune complexă a scafandrilor militari.

Duminică, militarii au folosit 30 de kilograme de explozibil, însă au reușit doar să desprindă o parte din stâncă.

Guvernul român a instituit stare de alertă

În contextul reducerii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor foarte scăzute ale Dunării, Guvernul român a instituit stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august.

„Am declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a anunțat premierul interimar al României, Ilie Bolojan, după ședința extraordinară de Guvern de vineri.

În aceeași ședință, Executivul a aprobat alocarea a șapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor, pentru Administrația Fluvială Dunărea de Jos.

Fondurile vor fi folosite pentru lucrări hidrotehnice în zona aducțiunii de la Cernavodă, menite să asigure alimentarea cu apă necesară menținerii în funcțiune a Reactorului 2.

În paralel, autoritățile le cer instituțiilor publice și marilor consumatori să reducă voluntar consumul de energie în intervalele de vârf, în special seara. Totodată, Transelectrica are pregătite proceduri pentru menținerea funcționării în siguranță a Sistemului Energetic Național, în cazul în care situația se va agrava.

Este o misiune esențială pentru funcționarea centralei Cernavodă. Armata dorește să detoneze o stâncă în așa fel încât apa din Dunăre să fie deviată cât mai aproape de centrala de la Cernavodă pentru ca mecanismul de răcire să funcționeze în parametri.

Intervenție de urgență pentru alimentarea cu apă a centralei

Operațiunea a fost declanșată în contextul scăderii istorice a debitului Dunării, provocată de seceta prelungită și temperaturile extreme. Nivelul redus al apei pune în pericol alimentarea cu apă a sistemului de răcire al Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Duminică, ministerul Apărării din România a mobilizat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice pentru detonarea controlată a stâncii Pârjoaia și devierea unei părți din debitul brațului Bala către Dunărea Veche. Prima etapă a operațiunii nu și-a atins însă obiectivul, astfel că autoritățile au decis reluarea intervenției cu o cantitate mai mare de explozibil.

În paralel, Guvernul român a aprobat fonduri pentru lucrările hidrotehnice necesare redirecționării apei, considerând intervenția una de interes strategic pentru securitatea energetică a României, scrie digi24.ro.