Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite într-un grav accident rutier produs noaptea trecută la Orhei. Un automobil a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un autocar de pe cursa Bulgaria - Bălți.

Potrivit poliției, un bărbat de 37 de ani, aflat la volanul unui automobil, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un autocar de pe cursa Bulgaria - Bălți, în care se aflau 21 de pasageri.

Două persoane au murit, iar trei au ajuns la spital

În urma impactului, șoferul automobilului și pasagerul său, un bărbat de 35 de ani, au murit pe loc.

Șoferul autocarului, în vârstă de 56 de ani, a fost transportat în stare gravă la spital. Alte două pasagere, de 43 și 18 ani, au fost preluate de medici pentru investigații.

Investigațiile continuă.

Imaginile surprind amploarea impactului

Autocarul și automobilul au fost grav avariate în urma impactului. Partea din față a ambelor vehicule este distrusă, iar pe carosabil sunt împrăștiate resturi rezultate în urma accidentului.

Accident rutiere/ Poliția RM

Accident rutiere/ Poliția RM

*Sursa video: TV NORD