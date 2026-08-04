Curtea de Conturi trebuie să o restabilească în funcție pe fosta angajată Tatiana Vozian și să-i achite salariul pentru perioada de trei ani în care aceasta a lipsit forțat de la serviciu. Decizia vine după ce Vozian a contestat în instanță concedierea sa, susținând că aceasta ar fi fost o consecință a acuzațiilor de hărțuire sexuală formulate în 2023 la adresa președintelui de atunci al instituției, Marian Lupu.

Anunțul privind hotărârea instanței a fost făcut pe 4 august de avocata Tatianei Vozian, Doina Străisteanu. Potrivit acesteia, Curtea de Conturi va trebui să achite despăgubiri pentru perioada în care clienta sa nu a putut activa, după ce a fost concediată.

Avocata a declarat că instituția va plăti „sute de mii de lei din bani publici” ca urmare a sancționării și demiterii fostei angajate, pe care le consideră nelegale.

Conflictul a început în 2023

În aprilie 2023, Tatiana Vozian, care la acel moment candida pentru funcția de președint a Curții de Conturi, l-a acuzat public pe Marian Lupu de hărțuire sexuală.

Ea a declarat că șeful instituției i-ar fi făcut avansuri nepotrivite la locul de muncă și că ulterior i-ar fi afectat reputația prin aplicarea unei mustrări severe pentru „nerespectarea Codului de etică al Curții de Conturi”.

Marian Lupu a respins acuzațiile și a contestat în instanță declarațiile făcute de Vozian.

Concediată după ce a făcut acuzațiile publice

La aproximativ o lună după declarațiile sale publice, Tatiana Vozian a fost retrogradată, iar peste alte trei luni a fost concediată.

Fosta angajată a susținut că măsurile luate împotriva sa ar fi fost o reacție la acuzațiile privind presupusa hărțuire sexuală și a contestat decizia de concediere în instanță.

Prin hotărârea recentă, instanța i-a dat câștig de cauză, dispunând restabilirea în funcție și plata drepturilor salariale pentru perioada absenței forțate de la serviciu.

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