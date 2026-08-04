Premierul țării Vasile Tofan califică drept „jenantă și inacceptabilă” situația privind vizita delegației ministerului Agriculturii din Afganistan în Republica Moldova. Șeful Executivului susține că aprobarea intrării delegației în țară a fost rezultatul unei erori de evaluare și de coordonare instituțională și anunță revizuirea procedurilor pentru a evita repetarea unor astfel de cazuri.

Într-o reacție publicată pe rețelele sociale, premierul a reiterat că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană și a explicat că vizita a pornit de la solicitarea unei companii moldovenești care dorea să-și extindă exporturile agricole pe piața afgană.

Potrivit lui Tofan, ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a solicitat verificarea membrilor delegației, iar aceștia nu figurau pe listele de sancțiuni internaționale. În consecință, Inspectoratul General pentru Migrație a emis aviz pozitiv, iar Ministerul Afacerilor Externe a eliberat vizele. Totodată, premierul a precizat că Serviciul de Informații și Securitate nu a fost consultat, deoarece acest lucru nu era prevăzut de procedurile existente.

Cu toate acestea, șeful Executivului consideră că instituțiile au tratat cazul ca pe o procedură administrativă obișnuită, fără a evalua implicațiile politice și diplomatice.

„Procedura a fost urmată formal, dar fără evaluarea politică și diplomatică necesară. Un caz evident sensibil a fost tratat ca un dosar administrativ de rutină. Rezultatul a fost o decizie greșită”, a declarat premierul.

Tofan: Nu căutăm un „țap ispășitor”

În contextul solicitărilor de demisii, Tofan a spus că prioritatea Guvernului este stabilirea responsabilităților și corectarea mecanismelor instituționale, nu identificarea unui „țap ispășitor”. În acest sens, Executivul va revizui procedurile interne și mecanismul de consultare cu Serviciul de Informații și Securitate.

„Noi nu administrăm hârtii, ci administrăm o țară și trebuie să fim mai atenți când luăm decizii”, a conchis premierul.

Vizita care a stârnit controverse

Vizita în Republica Moldova a unei delegații a ministerului Agriculturii din Afganistan, aflat sub controlul talibanilor, a provocat reacții și controverse. După ce presa afgană a scris că deplasarea are loc la invitația oficială a Guvernului de la Chișinău, Ministerul de Externe a precizat că Republica Moldova nu recunoaște regimul taliban și că nu vor avea loc întrevederi oficiale cu membrii delegației.

Explicațiile MAE

Ministerul Afacerilor Externe precizează că membrii delegației nu sunt vizați de sancțiuni internaționale.

„Vizita a fost inițiată în contextul unor discuții purtate de producători agricoli locali cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan”, a precizat instituția.

Despre delegație

Potrivit publicației The Kabul Tribune, delegația este condusă de adjunctul ministrului afgan al Agriculturii, Sadr Azam Osmani, și se va afla în Republica Moldova până pe 7 august. Presa afgană scrie că scopul vizitei este discutarea unei cooperări în agricultură și schimbul de experiență în domenii precum cercetarea, protecția plantelor și tehnologiile agricole.

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