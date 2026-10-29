O femeie de 60 de ani a murit pe loc după ce a fost lovită de o mașină, la Hîncești. Poliția spune că victima se afla pe partea carosabilă în momentul impactului.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în această dimineață, în apropierea satului Sărata-Galbenă. Un bărbat de 68 de ani, aflat la volanul unei mașini de lodel Dacia, se deplasa din direcția satului Caracui spre satul Sărata-Galbenă. La un moment dat, a lovit o femeie de 60 de ani, care se afla pe partea carosabilă.

În urma impactului, femeia a murit pe loc.

Poliția investighează cazul.