Trei persoane au fost rănite într-un accident rutier grav produs în această seară, în municipiul Bălți. Printre victime se numără și un copil de 7 ani, dar și doi bărbați de 31 și 68 de ani, care au fost transportate la spital.

Accidentul s-a produs în jurul orei 17:00, pe strada Decebal din Bălți.

Potrivit informațiilor preliminare, victimele se aflau în stare gravă și au fost preluate de echipele de ambulanță, care le-au transportat la Spitalul Clinic Bălți.

La spital, acestea au fost supuse investigațiilor în secția de urgență, urmând să fie internate în secții specializate, în funcție de starea lor.

Martorii spun că la fața locului au intervenit trei ambulanțe, echipaje de poliție și pompieri.

Organele de drept investighează cazul.