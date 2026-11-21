Un accident rutier grav s-a produs în această seară, la intersecția străzilor Calea Basarabiei și Negreșteni din capitală. O femeie de aproximativ 28 de ani a murit, după ce a fost lovită de un automobil.

Potrivit poliției, la volanul mașinii se afla un bărbat de 26 de ani. Acesta ar fi lovit femeia în timp ce se afla pe carosabil, în afara trecerii pentru pietoni.

În urma impactului, victima a suferit mai multe traumatisme și a fost transportată de urgență la spital. Din nefericire, în pofida eforturilor medicilor, femeia a decedat.

Polițiștii au inițiat cercetări pentru a stabili cum s-a produs tragedia.