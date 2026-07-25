Un motociclist a fost rănit într-un accident produs în dimineața zilei de ieri, în stânga Nistrului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care motocicleta se izbește violent de un automobil. În urma impactului puternic, motociclistul a fost proiectat peste mașină și aruncat la câțiva metri.

Potrivit miliției transnistrene, la volanul mașinii se afla un bărbat de 56 de ani, care ar fi ieșit de pe un drum secundar fără să acorde prioritate.

În urma accidentului, motociclistul, un bărbat de 51 de ani, a suferit o fractură a osului cubital, dar și mai multe contuzii, răni și zgârieturi. Acesta a fost transportat la spital și internat în secția de traumatologie.

Accident în stânga Nistrului / Telegram

Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate cauzele producerii accidentului.

Sursă video: Telegram