Un automobil s-a ciocnit cu o motocicletă, ieri, în satul Todirești, după ce nu s-ar fi asigurat la efectuarea unui viraj la stânga. În urma impactului, motociclistul și pasagerul acestuia au fost răniți și transportați la spital.

Contactați de PRO TV, reprezentanții Poliției au precizat că accidentul s-a produs în jurul orei 14:40.

Cum s-a produs accidentul

Tânărul de 22 de ani, aflat la volanul unui BMW, intenționa să vireze la stânga, însă nu s-a asigurat și a intrat în plin într-o motocicleta, care se deplasa regulamentar și avea un pasager.

Ambii conducători n-au consumat alcool.

Cercetările continuă

Poliția investighează cazul pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Imaginile de la locul accidentului surprind motocicleta și automobilul deteriorate. La intervenție au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri și ambulanță.

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