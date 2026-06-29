Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, pe fondul scandalului de la MoldATSA. Decizia vine după ce directorul întreprinderii, Dumitru Vangheli, recomandat în funcție de Marian, a fost demis în urma dezvăluirilor potrivit cărora și-ar fi obținut funcția în baza unor informații false incluse în CV. Ulterior, și purtătorul de cuvânt al întreprinderii, Anastasia Taburceanu, a părăsit funcția după ce o investigație a scos la iveală că a încasat un venit lunar de circa 120 de mii de lei, iar autoritățile au inițiat o anchetă internă.

„Situația creată în jurul problemelor de la MoldATSA a lovit, din păcate, în credibilitatea întregii echipe. Îmi asum faptul că am greșit în raport cu un om pe care l-am recomandat și am mers pe bună credință. Nu știam despre abuzurile salariale care se făceau. Comisia de cenzori și Inspecția financiară trebuie acum să investigheze cazurile de abuzuri financiare", a scris Marian într-o postare pe pagina sa de facebook.

Totodată, el a menționat că respinge astfel de comportamente, iar în toți acești ani nu s-a abătut de la valorile cu care a pornit.

„Ce s-a întâmplat este o lecție dură pentru noi. Nu fugim de responsabilitate, dimpotrivă, ne recunoaștem greșelile și le corectăm. Îi mulțumesc presei independente că ne arată unde nu facem lucrurile corect. Anunț că îmi depun demisia din funcția de președinte al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, pentru că am 2 priorități esențiale: aderarea țării la UE și imaginea echipei cu care am reușit atât de multe lucruri", a mai adăugat deputatul PAS în postarea sa.

Scandalul de la MoldATSA

Situația de la MoldATSA a ieșit la iveală după ce o investigație publicată de Ziarul de Gardă a arătat că șeful întreprinderii ar fi obținut funcția pe baza unor informații false incluse în CV. Dumitru Vangheli a negat informațiile din investigație, dar nu a prezentat nicio dovadă în susținerea poziției sale. Acesta a fost demis din funcție.

Ulterior, o altă investigație publicată de Rise Moldova a dezvăluit faptul ca purtătorul de cuvânt al întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu ar fi ridicat anul acesta un venit lunar de 120 de mii de lei. Ulterior, Taburceanu a anunțată ca pleacă din funcție și că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate pe durata activității sale în cadrul instituției.

Între timp Guvernul și Agenția Proprietății Publice au inițiat o anchetă internă.

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