Măsura este în stadiu de proiect și este supusă deocamdată discuțiilor publice. Dumitru Cebotarescu deține mai multe localuri și restaurante și are o experiență de 30 de ani în domeniul Horeca. Acesta susține că majorarea TVA de la 8 la 20 de procente poate avea intenții bune, dar va afecta serios afacerile mici. Asta pentru că vor scădea atât numărul persoanelor care își vor permite să meargă la restaurant. Cât și încasările.

Dumitru CEBOTARESCU, ANTREPRENOR: „Chiria rămâne aceeași, consumul energiei electrice aceleași rămâne. Salarizarea în marea parte tot rămâne aceeași. Și respectiv, din mai puțin trebuie de făcut mai mult. Prețurile o să crească și poate că o să crească destul de mult, poate mai mult de 15% la unitate. Potrivit antreprenorului, s-ar putea ca un sfert din afacerile existente pe piață să se închidă pe fondul presiunii noii Taxe, iar calitatea serviciilor ar putea scădea și ea.”

Dumitru CEBOTARESCU, ANTREPRENOR: „Deoarece nu o să putem reinvesti în reparație, nu o să putem achita așa de bine și la echipă.09.10- Nivelul TVA-ului, cel mai bine, poate fi văzut în comparație cu alte țări care deja lucrează și de mai mult timp. El de obicei e mai scăzut decât cota standardă, aproximativ cu 60-65%. 09.15- Este important să nu fim taxați pentru activitate. Taxa valoarea adăugată de fapt să taxează nu pe rezultatul care avem cât facem bani, dar pentru că activăm. Potrivit Anetei Zasavițchi, expertă în politici publice în domeniul Horeca, pentru prima dată cota TVA pe acest segment a fost micșorată în 2018, iar de atunci au tot urmat fluctuații, de la 20% la 15%, apoi la 12%, din cauza mai multor crize, pandemie, război și criza energetică. Ulterior a urmat o cotă standard de 8 procente, valabilă până azi.”

Aneta ZASAVIȚCHI, EXPERT ÎN POLITICI PUBLICE, DOMENIUL HORECA: „Sectorul Horeca este unul vulnerabil, pe undeva e sezonier, dar implică o cantitate de forță de muncă mare.”

Șocul economic va fi foarte puternic.

În majoritatea țărilor pentru sectorul Horeca au o taxă de TVA diferențiată, de la 9 până la 15%, în funcție de țară și cota standart TVA. Aceasta cotă diferențiată nu e văzută ca un beneficiu sau privilegiu pentru sector, el este un mecanism economic, care menține acest sector în activitate.

Zasavițchi spune că a fost inițiată o declarație publică pentru o politică fiscală echilibrată, prin care se solicită autoritățior consultări, analize și o discuție. Totodată se doresc îmbunătățiri ale proiectului.

Aneta ZASAVIȚCHI, EXPERT ÎN POLITICI PUBLICE, DOMENIUL HORECA: „Cu cât cota e mai jos încasările și veniturile sunt mai mari și respectiv și vărsările de taxe la bugetul de stat. Cred că mai avem nevoie de cel puțin cinci ani în care să avem cota de 8 procente ca acest sector să se stabilizeze după toate crizele.”

Ministrul Finanțelor afirmă că au avut loc mai multe discuții cu cei din domeniul Horeca și că autortitățile sunt deschise pentru a comunica și a susține acest segment. Acesta a amintit despre intrumente precum tichete de masă, tichete de vacanță, pentru a menține cererea și competitivitatea. Totuși, potrivit ministrului, modul actual de taxare nu este echitabil cu celelalte entități sau întreprinderi.

Andrian GAVRILIȚĂ, MINISTRUL FINANȚELOR:„Când aplici o scutire transversală pentru toți dai un beneficiu mic celor cu venituri mici și unul mare celor cu venituri mai mari. Și iar e un segment care nu e neapărat accesibil tuturor. Noi nu ne dorim să reducem accesul, ci să-l creștem, dar un pic mai echilibrat pe societate. Azi cele mai mari beneficii merg acolo unde e cel mai puțin nevoie de ele.”

Printre argumentele celor care contestă proiectul Ministerului de Finanțe există și temerea că măsura creșterii TVA i-ar putea face pe unii antreprenori din Horeca să evite emiterea bonurilor fiscale. Opinia nu e împărtășită însă de toată lumea.

Andrian GAVRILIȚĂ, MINISTRUL FINANȚELOR: „Nu știu în ce măsură poate fi accept acest argument, că nu vom plăti impozite. Contăm și depunem eforturi adminstrative, mizăm pe o societate care a devenit mai educată în timp, care înțelege responsabilitatea de a plăti impozite, a fi corecți unii cu alții.”