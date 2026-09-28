O mașină de taxi s-a răsturnat în această dimineață la Chișinău, după ce s-a izbit violent de un Mercedes. La locul accidentului au intervenit pompierii. Nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 01:00, pe strada Vasile Lupu. Automobilul Toyota s-a lovit cu un Mercedes, iar în urma impactului s-a răsturnat. Automobilele au rămas grav avariate.

Imaginile au fost surprinse de martori și publicate pe rețelele de socializare.

Nicio persoană n-a fost rănită

Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. La locul impactului au intervenit pompierii.

Autoritățile urmează să stabilească toate detaliile producerii accidentului.

*Sursa video: Telegram/vtememd