Accident violent pe o stradă din Tiraspol. Un taxi a lovit în plin o mașină parcată, apoi și-a continuat deplasarea și s-a izbit de o clădire. În urma impactului, ambele automobile au fost avariate.

Din imaginile apărute se vede că taxiul se deplasa cu viteză înainte de a lovi mașina parcată. În urma impactului, aceasta a fost avariată, iar taxiul a ajuns în clădirea din apropiere.

Câțiva martori au intervenit imediat, l-au scos pe șofer din automobil și au solicitat intervenția ambulanței.

Potrivit martorilor, conducătorului auto i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla la volan.

Sursă video: Accidente Rutiere Moldova