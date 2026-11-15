Un automobil a fost implicat într-un accident rutier pe traseul Leușeni, după ce s-a răsturnat și a ajuns pe un câmp. Mașina a fost serios avariată, potrivit imaginilor video apărute pe rețelele sociale.

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La locul accidentului au ajuns echipaje de poliție și pompieri, care au intervenit pentru gestionarea situației.

Deocamdată, nu se cunoaște dacă șoferul a fost rănit sau dacă în automobil se mai aflau și alte persoane. Am încercat să obținem informații de la poliție, însă, până în prezent, nu am reușit să luăm legătura cu responsabilii.

Sursa video: Facebook/GBM Online