Un șofer de 40 de ani a murit, după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit frontal cu un camion, astăzi, la Sîngerei. Conducătorul camionului n-a avut de suferit.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 20:00, în apropierea satului Bilicenii Noi.

Preliminar, s-a stabilit că o Skoda, condusă de un bărbat de 40 de ani, din Rîșcani, care se deplasa din direcția Chișinău spre Bălți, a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu un camion, condus de un bărbat de 50 de ani.

În urma impactului, șoferul Skodei a decedat pe loc.

Conducătorul camionului n-a consumat alcool.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar polițiștii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.