Un accident rutier s-a produs în această după-amiază în capitală. Două automobile s-ar fi ciocnit la un sens giratoriu. Potrivit martorilor, impactul ar fi avut loc în sectorul Rîșcani. La locul accidentului se află polițiștii, care documentează cazul.

Elena Pozdîrcă
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*Știre în curs de actualizare

Deocamdată, nu se cunosc informații despre dacă sunt sau nu persoane rănite sau despre cauza impactului. Am solicitat informații de la poliție, însă reprezentanții instituției nu ne-au răspuns până la publicarea știrii.

Accident în capitală
Accident în capitală/ Accidente Rutiere Moldova
Accident în capitală
Accident în capitală/ Accidente Rutiere Moldova
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