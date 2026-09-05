Accident în capitală: Două mașini s-ar fi lovit puternic la un sens giratoriu. Imagini de la locul impactului - FOTO

Accidente Rutiere Moldova / Colaj foto

Un accident rutier s-a produs în această după-amiază în capitală. Două automobile s-ar fi ciocnit la un sens giratoriu. Potrivit martorilor, impactul ar fi avut loc în sectorul Rîșcani. La locul accidentului se află polițiștii, care documentează cazul. Elena Pozdîrcă *Știre în curs de actualizare Deocamdată, nu se cunosc informații despre dacă sunt sau nu persoane rănite sau despre cauza impactului. Am solicitat informații de la poliție, însă reprezentanții instituției nu ne-au răspuns până la publicarea știrii. Accident în capitală/ Accidente Rutiere Moldova Accident în capitală/ Accidente Rutiere Moldova