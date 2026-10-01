Un accident rutier cu implicarea a patru automobile s-a produs în această dimineață pe bulevardul Ștefan cel Mare din municipiul Chișinău, la câțiva metri de Președinție. Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit poliției, o femeie de 37 de ani, aflată la volanul unui Audi, ar fi lovit din spate un automobil Skoda.

În urma impactului, Skoda a fost proiectată într-un Ford. La rândul său, Audi-ul s-a răsturnat și a ajuns să lovească un automobil Honda.

Polițitii documentează cazul.

Câte accidente au fost înregistrate în primele trei luni ale anului

Conform datelor prezentate de poliție, în primele trei luni ale anului 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 373 de accidente rutiere, cu 2,36% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. În urma acestora, 39 de persoane au murit, iar alte 445 au fost traumatizate. Cele mai multe accidente, 122, au fost provocate de viteza neadecvată condițiilor de drum și vizibilității.