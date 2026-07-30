Patru automobile au fost implicate într-un accident în lanț produs pe una dintre cele mai circulate artere din Chișinău. În urma impactului, toate mașinile au fost avariate, iar în zonă s-au format ambuteiaje.

Potrivit informațiilor preliminare, cele patru automobile s-au lovit succesiv, toate fiind avariate în urma impactului.

Din cauza accidentului, circulația în zonă se desfășoară cu dificultate, iar șoferii sunt îndemnați, dacă este posibil, să evite traseul spre Poltava și să aleagă rute alternative.

Deocamdată, nu se cunoaște dacă în urma accidentului au fost înregistrate victime.