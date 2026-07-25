Un accident cu implicarea a două mașini s-a produs în noaptea trecută, la Strășeni. Unul dintre șoferi ar fi pierdut controlul volanului, a lovit o bordură, după care mașina sa s-a lovit de un alt automobil. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative.

Potrivit poliției, accidentul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 01:40, în apropiere de localitatea Bucovăț. O mașină de tip Honda, condusă de un tânăr de 20 de ani, s-a izbit în bordura sensului giratoriu, după care a ajuns într-un automobil Toyota, condus de un tânăr de 23 de ani.

Din imaginile trimise de către poliție se vede că ambele mașini sunt grav avariate.

Accident la Strășeni/ Poliția RM

Accident la Strășeni/ Poliția RM

Ambii șoferi au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Din fericire, în urma impactului, nicio persoană nu a suferit traumatisme.

Cazul este înregistrat și se documentează de către polițiști.