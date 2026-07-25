Un accident cu implicarea a două mașini s-a produs în noaptea trecută, la Strășeni. Unul dintre șoferi ar fi pierdut controlul volanului, a lovit o bordură, după care mașina sa s-a lovit de un alt automobil. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative.
Potrivit poliției, accidentul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 01:40, în apropiere de localitatea Bucovăț. O mașină de tip Honda, condusă de un tânăr de 20 de ani, s-a izbit în bordura sensului giratoriu, după care a ajuns într-un automobil Toyota, condus de un tânăr de 23 de ani.
Din imaginile trimise de către poliție se vede că ambele mașini sunt grav avariate.
Ambii șoferi au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.
Din fericire, în urma impactului, nicio persoană nu a suferit traumatisme.
Cazul este înregistrat și se documentează de către polițiști.