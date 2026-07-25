Un accident cu implicarea a două mașini s-a produs în noaptea trecută, la Strășeni. Unul dintre șoferi ar fi pierdut controlul volanului, a lovit o bordură, după care mașina sa s-a lovit de un alt automobil. Ambii conducători auto au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative.

Elena Pozdîrcă
Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google

Potrivit poliției, accidentul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 01:40, în apropiere de localitatea Bucovăț. O mașină de tip Honda, condusă de un tânăr de 20 de ani, s-a izbit în bordura sensului giratoriu, după care a ajuns într-un automobil Toyota, condus de un tânăr de 23 de ani. 

Din imaginile trimise de către poliție se vede că ambele mașini sunt grav avariate.

Accident la Strășeni
Accident la Strășeni/ Poliția RM
Accident la Strășeni
Accident la Strășeni/ Poliția RM

Ambii șoferi au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Din fericire, în urma impactului, nicio persoană nu a suferit traumatisme.

Cazul este înregistrat și se documentează de către polițiști.

Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google