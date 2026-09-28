O persoană a ajuns la spital, după ce automobilul în care se afla a fost lovit de un microbuz, în acaestă dimineață, în apropierea localitații Peresecina. Ambii șoferi n-au avut de suferit.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 6:00.

Un bărbat de 59 de ani care se afla la volanul unui microbuz de marca Ford ar fi lovit din spate un automobil de marca Mercedes care se deplasa regulamentar în aceeași direcție.

La volanul automobilului se afla un șofer de 50 de ani care avea un pasager de 51 de ani. În urma impactului, pasagerul a fost transportat la spital.

Conducătorii auto n-au consumat alcool

Ambii șoferi au fost testați alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Poliția continuă documentarea cazului.

Sursa foto: Facebook.com/GBMonline