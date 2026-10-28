O femeie de aproximativ 60 de ani a murit după ce a fost lovită ieri de o microbuz în timp ce traversa strada în afara trecerii pentru pietoni. Șoferul de 56 de ani a fost reținut pentru 72 de ore.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs noaptea trecută, pe strada Voluntarilor din capitală. Femeia trecea strada neregulamentar și a fost lovită de un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 56 de ani.

În urma impactului, victima a fost preluată de ambulanță, însă a decedat în drum spre spital.

Șoferul a fost reținut pentru 72 de ore

Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile producerii accidentului.