Accident mortal la Rîșcani. Un bărbat a decedat, iar soția sa a fost rănită, după ce o mașină s-a lovit violent cu un minitractor - FOTO

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Un bărbat de 69 de ani a decedat, iar soția sa, de 65 de ani a fost rănită în urma unui accident rutier produs în această dimineață, în apropierea orașului Rîșcani. Alina Argint Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 07:00, în direcția orașului Rîșcani. Un automobil cu remorcă, condus de un bărbat de 58 de ani, ar fi lovit din spate un minitractor, condus de bărbatul de 69 de ani. Acesta tracta o căruță în care se afla soția sa. În urma impactului, conducătorul minitractorului a decedat pe loc, iar femeia a suferit multiple traumatisme. Șoferul automobilului nu consumase alcool Șoferul automobilului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii documentează cazul. Accident Rîșcani/ Facebook Accident Rîșcani/ Facebook