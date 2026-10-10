Președintele rus Vladimir Putin a „primit cu înțelegere” propunerile americane privind o „dezescaladare” a situației din Ucraina, prezentate în cadrul convorbirii telefonice pe care a avut-o vineri cu omologul său Donald Trump, a transmis sâmbătă Kremlinul.

Alina Argint
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„Președintele rus Vladimir Putin a primit cu înțelegere anumite propuneri din partea americană privind măsuri menite să conducă la o dezescaladare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile TASS și RIA Novosti, preluate de Reuters.

El nu a oferit mai multe detalii cu privire la natura acestor propuneri, dar a precizat că o „mare parte” a discuției dintre cei doi lideri s-a axat pe problema găsirii unei soluții pentru ieșirea din conflict.

Eforturile diplomatice, sub medierea americană, de a pune capăt ofensivei rusești din Ucraina, care durează de peste patru ani, se află în prezent într-un impas.

Vizita din septembrie a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, urmată — pentru prima dată — de o vizită la Kiev, nu a dus la niciun anunț concret.

O echipă de negociatori ucraineni se afla și sâmbătă la Miami, în Florida, pentru a continua discuțiile cu Washingtonul, începute cu o zi înainte. Acolo au fost invitați, de asemenea, consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO.

În același timp, președintele american a anunțat vineri că a negociat livrarea unor cantități uriașe de motorină rusă către piețele americane și mondiale, ridicând în acest scop sancțiunile impuse Moscovei și provocând furia Kievului.

Președintele ucrainean a criticat apoi imediat această o decizie „nedemnă” și „slabă” din partea Washingtonului, care va avea ca urmare permiterea Moscovei să-și finanțeze în continuare ofensiva din Ucraina.

Moscova și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei în ultimele luni, provocând un număr tot mai mare de victime. Sâmbătă, bombardamentele au provocat cel puțin 11 morți la Zaporojie, în sud-estul țării.

Ucraina și-a intensificat și ea atacurile asupra Rusiei, pe care le califică drept represalii, vizând în special infrastructurile de stocare și transport de hidrocarburi, depozitele comerciale și centrele de date, scrie hotnews.ro

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