Un copil a ajuns la spital, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu un alt automobil, în această dimineață, pe o stradă din Chișinău.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 8:00, la intersecția străzilor Nicolae Costin cu Paris.

Preliminar, o femeie de 32 de ani care se afla la volanul unui Renault s-a ciocnit cu o Kia, condusă de o șoferiță de aceeași vârstă.

Un copil a avut de suferit

În urma impactului, un copil care se afla în Kia a fost transportat la spital.

Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare și se vede că poliția și ambulanța se află acolo.