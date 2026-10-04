Imagini teribile la Peresecina, după ce trei mașini s-au ciocnit în această dimineață. Patru persoane au fost transportate la spital.

accident/ Poliția RM

accident/ Poliția RM

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ăn jurul orei 8:40.

Preliminar, un Audi, condus de un bărbat de 36 de ani, care se deplasa spre Bălți, ar fi intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu un Mitsubishi, condus de un bărbat de 31 de ani.

În urma impactului, Mitsubishi a fost proiectat într-o Dacia, condusă de un bărbat de 62 de ani, care avea în calitate de pasager o femeie.

În urma accidentului, cei trei conducători auto și pasagera au fost transportați la Spitalul Raional Orhei pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Niciunul dintre șoferi n-a consumat alcool. Polițiștii documentează cazul.

Sursa video: TikTok.com

accident/ facebook.com

Din imaginile publicate de martori se vede că mașinile sunt distruse complet, ceea ce înseamnă că impactul a fost unul puternic.

Totodată, mai multe persoane au încercat să ajute oamenii care se aflau în automobile.

Sursa video:Telegram/accidenteMoldova