Un șofer de 62 de ani a murit, iar soția acestuia de 63 de ani și o fetiță de 6 ani au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a zburat de pe șosea și a ajuns într-un șanț, astăzi la Sîngerei.

Daniela Frunză
Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google
accident
accident/ poliția.md

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 3:00, în apropierea satului Bilicenii Vechi.

Potrivit informațiilor preliminare, un Ford condus de un bărbat de 62 de ani, care se deplasa din direcția Chișinău spre Bălți a zburat de pe șosea. 

Din nefericire, șoferul a decedat la fața locului, iar soția acestuia, de 63 de ani, și o fetiță de 6 ani, pasagere în automobil, au fost transportate la Spitalul Raional Sîngerei pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii documentează cazul și întreprind măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Adaugă PRO TV Chișinău ca sursă preferată în Google