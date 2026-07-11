Un șofer de 62 de ani a murit, iar soția acestuia de 63 de ani și o fetiță de 6 ani au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a zburat de pe șosea și a ajuns într-un șanț, astăzi la Sîngerei.

accident/ poliția.md

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 3:00, în apropierea satului Bilicenii Vechi.

Potrivit informațiilor preliminare, un Ford condus de un bărbat de 62 de ani, care se deplasa din direcția Chișinău spre Bălți a zburat de pe șosea.

Din nefericire, șoferul a decedat la fața locului, iar soția acestuia, de 63 de ani, și o fetiță de 6 ani, pasagere în automobil, au fost transportate la Spitalul Raional Sîngerei pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii documentează cazul și întreprind măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.