O femeie de 74 de ani din satul Mîndrești, raionul Telenești, și-a pierdut viața într-un accident rutier grav produs în această după-amiază, la ieșirea din localitate, pe traseul Telenești–Cîșla.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, impactul s-a produs în jurul orei 14:30. Un bărbat de 43 de ani, aflat la volanul unui automobil Tesla, a lovit femeia în timp ce aceasta traversa partea carosabilă în afara trecerii pentru pietoni.

În urma loviturilor primite, victima a suferit traumatisme incompatibile cu viața și a decedat la fața locului, până la sosirea echipajului medical.

Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a arătat că acesta nu consumase alcool.

Poliția a inițiat o anchetă.