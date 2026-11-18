Aeroportul va reduce treptat anunțurile sonore de rutină din terminal, începând cu 1 decembrie 2026. Măsura face parte din conceptul „Silent Airport” și urmărește diminuarea zgomotului, pentru un mediu mai liniștit și mai confortabil pentru pasageri.

Potrivit reprezentanților aeroportului, în prima etapă, vor fi eliminate anunțurile automate privind începutul și încheierea înregistrării la zbor, precum și cele referitoare la aterizarea aeronavelor. Anunțurile importante pentru siguranță, securitate și situații excepționale vor fi menținute.

Unde vor putea verifica pasagerii informațiile despre zbor

Informațiile despre zboruri vor putea fi consultate pe ecranele din terminal, pe tabloul online sau prin intermediul aplicației „Your Accessible Flight”, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Aplicația oferă informații despre statutul zborurilor, porțile de îmbarcare și ghișeele de check-in, dar și despre facilitățile și serviciile de accesibilitate ale aeroportului.

Pasagerii sunt îndemnați să verifice periodic actualizările

Reprezentanții aeroportului îi îndeamnă pe călători să verifice periodic informațiile despre zbor, poarta de îmbarcare și eventualele modificări, inclusiv după trecerea controalelor de securitate.

Pasagerii trebuie să ajungă la timp la poarta de îmbarcare și să respecte ora-limită indicată de compania aeriană, fără să se bazeze exclusiv pe anunțurile sonore.

Persoanele care au nevoie de informații suplimentare sau de ajutor se pot adresa personalului aeroportului.