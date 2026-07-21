În cadrul ședinței parlamentului, în care deputații examinează acordarea votului de încredere guvernului condus de Vasile Tofan, ministrul interimar al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că dezvoltarea Aeroportului Mărculești rămâne una dintre prioritățile executivului pentru următorii ani. Subiectul a fost abordat după ce un deputat l-a întrebat dacă aeroportul din nordul țării va fi dezvoltat.

Potrivit lui Bolea, în această săptămână a avut loc o ședință la minister cu reprezentanții Agenției Proprietății Publice, iar până la sfârșitul săptămânii urmează să fie finalizat procesul de predare-primire a bunurilor, în conformitate cu prevederile legale.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INTERIMAR AL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE:„Una dintre obiectivele pe care le-am avut noi în procesul politicii dezvoltare regionale a fost reducerea dintre diferențele dezvoltare centru și celelalte regiuni ale Republicii Moldova. Am avut multe programe și una dintre ele a fost dezvoltarea aeroportului Mărculești pe segmentul de nord al țării. Săptămâna asta am avut o ședință la minister cu reprezentanții APP-ului, până vineri cel târziu se va finaliza actul de primire predare a bunurilor în baza legii, după care se va include în masterplan pentru următoarea perioadă pentru a dezvolta aeroportul Mărculești, în baza acestui masterplan vor fi făcute investițiile în partea aeroportului din Chișinău în dezvoltarea aerodromului din Mărculești. În același context vom dezvolta calea ferată care este abandonată și vom interconecta aeroportul din Mărculești. Toate aceste lucruri se găsesc în programul de implimentare pentru următorii ani din partea guvernului”.

Aeroportul Mărculești se află la o distanță de 150 de kilometri de Chișinău, iar pista de aterizare-decolare are о capacitate portantă superioară celei de la Aeroportul Internațional Chișinău, permițând operarea aeronavelor de о capacitate mai mare. În prezent, activitatea economică a acestuia cuprinde prestarea serviciilor de operator de aerodrom prin încasarea taxelor aeroportuare și servicii de chirie a activelor întreprinderii (teren, hangare, alte spații).

Vasile Tofan prezintă programul de guvernare la tribuna parlamentului înainte de votul de încredere

Astăzi, premierul desemnat Vasile Tofan, a prezentat programul de guvernare. Deputații urmează să ofere votul de încredere.

„Economie europeană, stat eficient”

Ieri, premierul desemnat a publicat programul de guvernare al viitorului executiv, intitulat „Economie europeană, stat eficient”. Documentul pune accent pe relansarea economiei, eficientizarea statului și accelerarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, guvernul își propune să repornească economia, să susțină antreprenorii și să creeze locuri de muncă mai bine plătite.

Totodată, programul prevede construirea „unui stat mai mic și mai eficient”, prin reducerea risipei și eliminarea suprapunerilor, dar cu servicii publice mai bune în domenii precum securitatea, educația, sănătatea și protecția socială.

Premierul desemnat mai afirmă că executivul va pune accent pe utilizarea responsabilă a banului public, transparență și echitate, astfel încât economiile realizate să fie transformate în investiții și servicii pentru cetățeni.

Un alt obiectiv major al programului este accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pe care premierul desemnat îl descrie drept „șansa istorică a generației noastre”.

Programul de guvernare va fi prezentat marți în parlament, împreună cu echipa de miniștri, în cadrul ședinței în care guvernul va solicita votul de încredere al deputaților.

Lista miniștrilor

Săptămâna trecută, Vasile Tofan și-a prezentat echipa guvernamentală cu care va merge în parlament. În listă sunt 4 nume noi, iar restul miniștrilor, inclusiv vicepremierii pentru Integrare Europeană și Reintegrare, rămân din Guvernul Munteanu. Șefi noi vom avea la Ministerul Agriculturii, cel al Finanțelor, cel al Sănătății și la Cultură.

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Vasile Tofan, candidatul propus de PAS pentru funcția de premier al Republicii Moldova

Vineri, 10 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan la funcția de prim-ministru. A doua zi, șefa statului a semnat decretul privind desemnarea acestuia în urma consultărilor pe care le-a avut cu fracțiunea PAS. Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile pentru a forma Cabinetul de miniștri.

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Ulterior, Vasile Tofan a făcut primele declarații în calitate de premier desemnat. A spus că va prioritiza economia, reformele instituțiilor publice și integrarea europeană a Moldovei. Dar și că va face schimbări în actualul cabinet de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.