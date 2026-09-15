Un angajat al Agenției Servicii Publice și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, fiind bănuiți că ar fi organizat o schemă prin care erau eliberate ilegal acte pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre. În schemă ar fi fost implicați mai mulți angajați ai ASP, inclusiv șeful Secției înmatriculare a vehiculelor din Tiraspol, precum și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț și alți funcționari vamali.

Potrivit CNA, pentru a trece cu vederea neregulile și a grăbi procedurile, funcționarii ar fi cerut și primit între 1000 și 5000 de euro pentru fiecare automobil. Până acum, anchetatorii au stabilit că peste 100 de numere de înmatriculare neutre ar fi fost eliberate ilegal.

Totodată, prin evitarea achitării taxelor de import și a accizelor, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei.

Perchezițiile au loc la domiciliile și sediile persoanelor și companiilor vizate, inclusiv la firma care ar fi importat și declarat automobilele, la companiile afiliate și la brokerul vamal implicat în perfectarea actelor. ASP a oferit suport CNA în documentarea cazului.

Angajat al ASP și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț, reținuți de CNA

În urma acțiunilor de astăzi, un angajat al ASP și un angajat al Postului vamal Hîrbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA.

CNA și Procuratura Anticorupție continuă ancheta.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.