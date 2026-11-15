Alertă de incendiu în dimineața zilei de 15 noiembrie, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Alarma s-a declanșat în jurul orei 05:36, iar pasagerii și personalul aeroportuar au fost evacuați conform procedurilor de securitate.
Potrivit administrației aeroportului, în urma verificărilor efectuate, nu a fost identificat niciun incendiu, alerta dovedindu-se a fi falsă.
Reprezentanții instituției precizează că situația a fost gestionată operativ și în siguranță. În prezent, aeroportul funcționează în regim normal, fără întreruperi.
Împrejurările în care s-a declanșat alarma sunt examinate în continuare.