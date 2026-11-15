Alarmă de incendiu la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Pasagerii și angajații au fost evacuați

Alertă de incendiu în dimineața zilei de 15 noiembrie, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Alarma s-a declanșat în jurul orei 05:36, iar pasagerii și personalul aeroportuar au fost evacuați conform procedurilor de securitate.

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