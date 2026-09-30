O altă dronă a fost observată în spațiul aerian al Republicii Moldova, în această dimineață, în zona localității Lunga, raionul Dubăsari.

UPDATE 12:10 Potrivit ultimelor date, drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea localității Arionești, raionul Dondușeni. Spațiul aerian al țării în zona Nord a fost redeschis.

UPDATE 11:15 Serviciul Operații Aeriene anunță că drona care a survolat spațiul aerian național, are traiectul de zbor spre regiunea de nord a țării. Spațiul aerian zona Centru a fost redeschis.

Potrivit Serviciului Operații Aeriene, în urma survolării, zonele de Nord și Centru ale spațiului aerian au fost închise. Incidentul a fost înregistrat la ora 10:26.

Autoritățile continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii.

O dronă a exploadat la Anenii Noi

Incidentul vine la câteva ore după ce o dronă a exploadat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. La ora 05:40, drona a fost observată la mică distanță deasupra orașului Bender din stânga Nistrului. Ulterior, aparatul de zbor a căzut și a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Zona este securizată, iar poliția spune că nu nu au fost înregistrate victime.

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A lovit o antenă la 40 de metri înălțime, iar fragmentele s-au împrăștiat pe 265 de metri

Drona a explodat la aproximativ 40 de metri deasupra solului, în zona unei antene de comunicații. Experții Secției tehnico-explozive cercetează locul și au găsit pe antenă urme provocate de explozie. Pe o porțiune de aproximativ 12 metri au fost observate deformări ale metalului și urme de ardere.

Potrivit poliției, fragmente ale dronei au fost împrăștiate pe o rază de circa 265 de metri. Totodată, polițiștii au găsit componente ale aparatului, inclusiv părți ale sistemului de control, alimentare și propulsie.

Antena aparține unui operator civil, însă serviciile de comunicații nu au fost afectate.

Poliția continuă cercetările.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.

Un obiect neidentificat a traversat spațiul aerian al țării

O ultimă alertă aeriană a fost semnalată pe 26 septembrie în Republica Moldova, după ce un obiect neidentificat a traversat spațiul aerian al țării în jurul orei 11:00. Aparatul a survolat timp de aproximativ două minute regiunea transnistreană, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei.

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