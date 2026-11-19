Șapte copii din capitală au ajuns la spital, unul dintre care în stare extrem de gravă, după ce ar fi fost intoxicați cu un insecticid de uz veterinar folosit pentru tratarea păduchilor.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cazul a fost înregistrat pe 17 noiembrie, la Chișinău.

Copiii ar fi fost expuși la preparatul „Diazinon-Pert 600”, care conține diazinon, o substanță toxică din grupa compușilor organofosforici. Produsul este destinat combaterii paraziților externi la ovine, însă ar fi fost utilizat pentru tratarea pediculozei.

Substanța toxică la care au fost supuși copiii

Diazinonul afectează sistemul nervos, iar intoxicația se poate manifesta prin greață, vărsături, transpirație abundentă, salivație excesivă, slăbiciune musculară și dificultăți de respirație. În cazurile severe, poate provoca insuficiență respiratorie, comă și chiar deces.

Specialiștii ANSP investighează cazul, în colaborare cu instituțiile responsabile, pentru a identifica sursa expunerii și a preveni alte incidente.

Recomandările ANSP

Autoritățile îndeamnă populația să utilizeze pentru tratarea păduchilor și a altor afecțiuni exclusiv produse destinate uzului uman, conform recomandărilor medicilor. Preparatele veterinare și insecticidele destinate agriculturii sau utilizării profesionale nu trebuie aplicate pe oameni.

În cazul unei suspiciuni de intoxicație, este necesară apelarea imediată a Serviciului 112. ANSP avertizează că nu trebuie provocate vărsăturile și nici administrate tratamente fără recomandarea personalului medical.