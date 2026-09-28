Situația hidrologică severă afectează și râul Prut. Debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Costești-Stânca a fost redus la 14 metri cubi pe secundă, după ce, în luna septembrie, în lac a intrat în medie aproape de două ori mai puțină apă decât volumul evacuat.

Potrivit ministrului Mediului, Ghoerghe Hajder, de la începutul lunii, în lac au intrat, în medie, 14 m³/s de apă, în timp ce debitul mediu evacuat a fost de aproximativ 26 m³/s. În total, în această perioadă, în lac au ajuns 32,23 milioane de metri cubi de apă, iar 58,83 milioane de metri cubi au fost evacuați.

„Astfel, a fost luată decizia de a reduce debitul de apă evacuat în râul Prut la 14 m³/s, având în vedere că până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic mai sunt doar 72 de centimetri”, a scris ministrul Mediului.

În aproximativ o lună, lacul a pierdut 1,28 metri

La 1 septembrie, nivelul apei în lacul Costești-Stânca era de 83,5 metri. Astăzi, acesta a ajuns la 82,22 metri, ceea ce înseamnă o scădere de 1,28 metri. Până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic au mai rămas doar 72 de centimetri.

Prutul este principala sursă de apă pentru mai multe localități din raioanele Glodeni, Fălești, Leova, Ungheni, Cahul și Cantemir. Autoritățile spun că reducerea debitului este necesară pentru a menține o rezervă suficientă de apă și pentru a asigura alimentarea populației.

Situația va fi monitorizată, iar regimul de exploatare a lacului va fi ajustat în funcție de evoluția nivelului apei și a debitelor.

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