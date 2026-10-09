În perioada 3-9 octombrie, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de opt ori, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei. În cinci cazuri, survolarea unor obiecte aeriene s-a soldat cu explozii la sol, în mai multe localități din țară, anunță Ministerul Apărării.

Potrivit Ministerului Apărării, dintre acestea, cinci au vizat survoluri ale unor obiecte aeriene soldate cu explozie la sol, semnalate în localități precum orașul Căușeni, raionul Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și raionul Hîncești. Toate incidentele rezultate cu explozii și incendii au avut loc pe data de 3 octombrie.

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Alte trei survolări neautorizate au fost înregistrate la 3 și 7 octombrie, în zona Palanca din raionul Ștefan Vodă și în localitatea Pervomaisc, pe segmentul transnistrean.

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De la începutul anului 2026, au fost consemnate 56 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova, iar din 2022 până în prezent, numărul acestora a ajuns la 93.

Apelul Ministerului Apărării

Ministerul Apărării reiterează apelul către populație ca în cazul identificării unor drone, rachete sau fragmente ale acestora să nu se apropie și să nu atingă astfel de obiecte. Orice asemenea situație trebuie raportată imediat autorităților competente, la 112.

Înălcări ale spațiului aerian/ Ministerul Apărării

Subiectul securității la Moldova Security Forum

Subiectul securității Republicii Moldova este discutat în această săptămână și la Moldova Security Forum, unde sunt abordate inclusiv amenințările reprezentate de drone, protecția infrastructurii și rolul Republicii Moldova în arhitectura de securitate regională.

Ce declarații a făcut Nosatîi

La Moldova Security Forum a participat și ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi. Acesta a fost întrebat dacă retragerea trupelor ruse și evacuarea munițiilor din regiunea transnistreană, inclusiv din depozitele de la Cobasna, ar trebui să facă parte dintr-un eventual acord de pace privind războiul din Ucraina.

Nosatîi a spus că cele două chestiuni trebuie tratate separat și a reiterat poziția Chișinăului privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.

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Maia Sandu, despre posibilitatea ca România să ajute Republica Moldova cu avioane de luptă

Și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut astăzi declarați pentru presă referindu-se la posibilitatea ca România să ajute cu avioane de luptă țara noastră. Șefa statului a explicat că doborârea dronelor este dificilă din cauza densității mari a localităților din Republica Moldova, existând riscul ca aparatele doborâte să cadă peste zone locuite.

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