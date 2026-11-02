Alegătorii din UTA Găgăuzia care nu se pot deplasa la secțiile de votare din motive de sănătate sau din alte motive temeinice vor putea vota la domiciliu, cu ajutorul urnei mobile, la alegerile regionale din 15 noiembrie 2026. Comisia Electorală Centrală a anunțat procedura și termenul-limită pentru depunerea cererilor.

Potrivit legislației electorale, solicitările trebuie depuse în scris la biroul electoral al secției de votare, începând cu două săptămâni înainte de scrutin și până pe 14 noiembrie 2026, ora 14:00.

În ziua alegerilor, cererile vor putea fi aprobate până la ora 14:00, însă doar în baza unui certificat medical sau a unei adeverințe medicale.

Alegătorii care nu se pot deplasa personal pentru a depune solicitarea pot apela la un membru al familiei, la lucrătorul social sau, după caz, la asistentul social comunitar.

Cererea trebuie completată personal de alegător și însoțită de copia actului de identitate, precum și de documentele care justifică solicitarea, dacă acestea sunt necesare.

Cum se va desfășura votarea la domiciliu

Solicitările pot fi transmise și prin e-mail, la adresa oficială a biroului electoral, cu aplicarea semnăturii electronice.

În ziua scrutinului, cel puțin doi membri ai biroului electoral, desemnați de președintele acestuia, se vor deplasa la domiciliul sau locul aflării alegătorului. Aceștia vor avea asupra lor urna mobilă și toate materialele necesare pentru ca persoana să își poată exercita dreptul la vot.

Alegerile regionale din UTA Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie 2026. Mai multe informații despre scrutin și procedurile de votare pot fi găsite pe pagina oficială a Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.