A început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile din Autonomia Găgăuză, ce vor avea loc duminica aceasta. În total, vor fi peste 258 de mii de buletine pentru alegerea bașcanului și a membrilor Adunării Populare. Cele mai multe vor fi în limba rusă - peste 100 de mii. Numărul buletinelor în limba găgăuză este de cinci ori mai mic, iar cele în limba română reprezintă cea mai mică parte din tiraj.

Tipărirea buletinelor de vot pentru cele două scrutine a început astăzi. Acestea vor fi distribuite în funcție de limba solicitată și vor avea culori diferite.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Pentru alegerea bașcanului și a deputaților în Adunarea Populară vor fi tipărite câte 129 de mii 390 de buletine pentru fiecare scrutin. Dintre acestea, 100 de mii 740 vor fi în rusă, 20 de mii 500 în găgăuză și alte 8 mii 150 în română.”

NUMĂRUL BULETINELOR DE VOT

Rusă: 100.740

Găgăuză: 20.500

Română: 8.150

Buletinele de vot se vor deosebi după culoare. Cele pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară vor avea culoarea gri-verzui, iar cele pentru alegerea Bașcanului Găgăuziei – violet-indigo pal.

Costul unui buletin de vot pentru ambele scrutine este de 48 de bani. Valoarea totală a tirajului buletinelor de vot pentru ambele scrutine constituie circa 124 de mii de lei.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Pentru alegerile din Autonomia Găgăuză vor fi deschise 67 de secții de votare. Cele mai multe vor fi în Comrat – 12, urmat de Vulcănești – 9 și Ceadîr-Lunga – 7. În unele dintre cele mai mari localități, precum satele Copceac și Baurci, vor fi deschise câte patru și, respectiv, trei secții de votare. În cele mai multe dintre celelalte localități, alegătorii vor putea vota la una sau două secții.”

NUMĂRUL SECȚIILOR DE VOTARE

TOTAL - 67 DE SECȚII DE VOTARE

Comrat – 12

Vulcănești – 9

Ceadîr-Lunga – 7

Copceac – 4

Baurci – 3

Pentru alegerile în Adunarea Populară au fost înregistrați 135 de candidați, majoritatea independenți, iar în cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris opt candidați. O noutate este că alegătorii vor putea să se identifice la secțiile de votare și cu ajutorul buletinului de identitate digital, disponibil în aplicația EVO. Alegerile pentru Adunarea Populară și funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze sunt programate pentru 15 noiembrie. Conform informațiilor din Registrul de Stat al Alegătorilor, la aceste alegeri sunt înregistrați în jur de 129 de mii de cetățeni cu drept de vot.