Mai sunt două luni până când locuitorii din Autonomia Găgăuză vor fi chemați la urne pentru a-și alege bașcanul, însă la Comrat oamenii nu par, deocamdată, prea preocupați de viitorul scrutin. Unii spun că nici nu s-au gândit pe cine ar vota, alții nu exclud să stea acasă în ziua alegerilor. În schimb, când vine vorba despre așteptările de la viitorul bașcan, răspunsurile sunt mai clare: oamenii vor locuri de muncă, salarii mai mari și condiții mai bune de trai.

Gaz mai ieftin, facturi pe care să și le poată permite și mai multe lucruri făcute pentru oameni. Asta spun localnicii că își doresc de la viitorul bașcan.

”-Noi vrem să fie totul pentru oameni, dar tot ce se face, se face împotriva oamenilor.

-Dar ce anume vreți ca să se facă.

-Ca să fie gaz mai ieftin ca eu să pot să-l achit, să pot să achit energia electrică, să pot să-mi cumpăr o bucată de carne. În această viață este foarte greu și cu fiecare zi ne complică din ce în ce mai mult viața.”

„Dar la noi nimeni nimic nu face și nici nu va face. Aici o piață deja de 20 de ani o construiesc, o stație pentru transportul public de 30 de ani o construiesc și nu o mai termină și nici nu o vor termina.”

„Sperăm la tot ce este mai bun. Sperăm!”

Când vine vorba despre alegeri, însă, mulți preferă să tacă.

„Eu nu mă implic în teme politice. Mulțumesc.”

„Eu nu vreau să vorbesc pe acest subiect.”

„Nu mă amestec eu. Mulțumesc, nu, nu.”

Sunt și oameni care spun că ar fi vrut ca Evghenia Guțul să rămână bașcan.

„-Nu voi vota pentru altcineva. Acest bașcan deja era al nostru.

-Și cum era?

-Păi cum, ea pe noi ne ajuta și probabil pentru asta au închis-o pe ea ca să nu-i ajute pe oameni sărmani.”

Totodată, mulți au spus că nu vor merge la alegeri.

„Pentru nimeni nu o să votez, pentru mine o să votez.”

„-Pentru nimeni nu voi vota

-Dar de ce?

-Pentru că nu vreau.”

Pentru această femeie, politica trece pe plan secund atunci când banii nu ajung pentru cele necesare. Este pensionară de șase ani, dar continuă să lucreze la piață, pentru că pensia de 1.500 de lei nu îi acoperă cheltuielile zilnice.

„Bașcanul nu are nici o treabă, aici e resposanbilă conducerea țării. Aici conduce președintele, dar nu bașcanul. Bașcanul nu decide așa probleme.”

Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu cele pentru Adunarea Populară de la Comrat. Data a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală, după ce Adunarea Populară nu a reușit să o facă, din lipsă de cvorum.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Funcția de bașcan a devenit vacantă după condamnarea definitivă a Evgheniei Guțul. Alegerile trebuie organizate în cel mult trei luni, iar procesul electoral a fost deblocat după modificarea Codului electoral de către Parlament, pe 25 august. Printre noile prevederi se numără și obligativitatea cunoașterii limbii române pentru candidații la funcția de bașcan al Autonomiei. Dina Munteanu, ProTV.”