Curtea Constituțională a început să examineze sesizarea Ministerului Justiției privind organizarea alegerilor în Găgăuzia. Judecătorii au decis însă să analizeze împreună și o sesizare depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei, care contestă unele prevederi din noul Cod electoral. O decizie este așteptată mâine, după examinarea ambelor sesizări.

În debutul ședinței de astăzi avocatul din partea Adunării Populare de la Comrat împreună cu vicepreședintele instituției, Gheorghe Leiciu, au venit cu două cereri prin care au solicitat ca examinarea sesizării ministerului justiției să fie suspendată. În prima dintre ele, aceștia au cerut ca textul sesizării să fie trimis mai întâi pentru analiză Comisiei de la Veneția.

Iurie MĂRGINEANU, AVOCAT: „Comisia de la Veneția este forumul suprem în interpretarea acestor standarde. Considerăm că implicarea Comisiei de la Veneția este vitală pentru a fundamenta o decizie care să nu contravină principiului european al Republicii Moldova, cât și obligațiile interne asumate.”

În cea de a doua cerere, autoritățile din autonomie au solicitat ca mai întâi să fie analizată sesizarea depusă în această dimineață de Adunarea Populară privind verificarea constituționalității unor prevederi din codul electoral al Republicii Moldova. Mai exact, este vorba de denumirea organului local electoral, de fapt discrepanța care a dus la amânarea repetată a scrutinului pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Blocajele au fost provocate de neconcordanțele dintre legislația Autonomiei Găgăuze și nou Cod electoral al Republicii Moldova, privind denumierea organului competent, în prezent, de organizarea scrutinelor din regiune. În timp ce legislația găgăuză opereaza cu noțiunea de „Comisie Electorală Centrală”, noul Cod electoral prevede nouțiunea de „Consiliul Electoral Central”.”

Completul Curții Constituționale a respins cele două cereri și a decis anexarea sesizării din partea autorităților găgăuze la cea de la ministerul justiției. Așa că timp de două zile, astăzi și mâine, magistrații Curții și-au propus să le examineze pe ambele și să vină ulterior cu decizia finală. În ședința de astăzi a fost dezbătută sesizarea depusă de ministerul justiției, care a solicitat să fie verificat statutul special al Autonomiei în organizarea scrutinelor locale.

Mihai GEORGHIEȘ, SECRETAR DE STAT AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI: „Scopul sesizării noastre este de a menționa că nu poate autoritatea, chiar și locală, să-și condiționeze alegerile pe bunul său plac. Și în sensul respectiv, fără a ține cont de prevederile norme legale, cât și de autoritatea centrală, în cazul nostru Comisie Electorală Centrală.”

Vineri, deputații Adunării Populare din Autonomia Găgăuză au stabilit data de 15 noiembrie pentru alegerile regionale, în ciuda disputelor dintre Comrat și Chișinău privind organizarea scrutinului. Mandatul actualei Adunări Populare a expirat, însă alegerile au fost amânate de mai multe ori, după ce instanțele au anulat deciziile privind constituirea organului electoral al autonomiei.