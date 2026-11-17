O aeronavă care a efectuat o cursă de la Chișinău la București este verificată, marți seara, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, după ce compania aeriană a primit o amenințare cu bombă.
Potrivit Antena 3 CNN, avionul aterizase recent în capitala României, iar mesajul de amenințare este evaluat de Brigada Antiteroristă a Serviciului Român de Informații, Poliție și angajații aeroportului.
Autoritățile desfășoară verificările obligatorii în astfel de situații pentru a stabili dacă amenințarea este reală și dacă există vreun pericol pentru pasageri și personalul aeroportuar.
Deocamdată, nu au fost oferite informații despre rezultatul verificărilor.