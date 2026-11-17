Alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni. O aeronavă venită de la Chișinău este verificată de autorități

Autoritățile desfășoară verificările obligatorii în astfel de situații pentru a stabili dacă amenințarea este reală și dacă există vreun pericol pentru pasageri și personalul aeroportuar.

Potrivit Antena 3 CNN , avionul aterizase recent în capitala României, iar mesajul de amenințare este evaluat de Brigada Antiteroristă a Serviciului Român de Informații, Poliție și angajații aeroportului.

O aeronavă care a efectuat o cursă de la Chișinău la București este verificată, marți seara, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni, după ce compania aeriană a primit o amenințare cu bombă.

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