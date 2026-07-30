Ambasada Republicii Moldova în Grecia a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă, după ce autoritățile elene au avertizat asupra unui risc sporit de incendii de vegetație în contextul temperaturilor ridicate prognozate începând cu 30 iulie.

Potrivit misiunii diplomatice, ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice din Grecia a emis un avertisment pentru mai multe regiuni ale țării, unde pericolul izbucnirii incendiilor este ridicat.

Printre zonele vizate se numără Attica, Peloponezul (Corint, Argolida, Arcadia, Laconia și insula Kythira), Grecia Centrală (Beotia, Fthiotida, Phocis, insulele Evia și Skyros), insulele din Marea Egee de Nord (Lesvos, Chios, Samos și Ikaria), precum și insulele Ciclade și Creta.

În acest context, Ambasada recomandă cetățenilor moldoveni să manifeste prudență sporită, să evite deplasările în zonele afectate de incendii și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților elene.

De asemenea, moldovenii sunt îndemnați să urmărească eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertare de urgență 112 și să se informeze constant din surse oficiale cu privire la evoluția situației.

Ambasada recomandă cetățenilor Republicii Moldova să consulte pagina web a Ministerului Protecției Civile și Crizelor Climatice elen, care conține informații oficiale despre evoluțiile incendiilor, inclusiv o hartă a acestora, precum și un ghid de autoprotecție în caz de incendiu: https://civilprotection.gov.gr/xartis.

Totodată, în caz de incendiu, cetățenii sunt rugați să anunțe imediat Serviciul de Pompieri, la numărul 199.

În caz de necesitate, pentru asistență consulară, contactați Ambasada Republicii Moldova în Grecia:

Telefon: (+30) 210699-03-72

Telefon de urgență: (+30) 698 470 2421

Email: atena@mfa.gov.md, consulat.atena@mfa.gov.md

Incendii pe insulele grecești: 10.000 de oameni evacuați, 3 pompieri morți

Sute de pompieri luptă cu flăcările care au cuprins mai multe insule grecești. În Creta sunt opt mii de oameni evacuați, în timp ce în Lesbos, cinci mii de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele, anunță BBC.

Cel mai grav incendiu este în vestul insulei Creta, unde vântul puternic și vegetația uscată alimentează flăcările. Peste 150 de pompieri, sprijiniți de zeci de autospeciale și aeronave, încearcă să limiteze dezastrul, însă condițiile meteo îngreunează intervenția. Trei pompieri și-au pierdut viața, doi dintre ei fiind găsiți morți în autospeciala cu care interveniseră.

Situația este critică și pe insula Lesbos, unde un incendiu izbucnit la o fostă groapă de gunoi s-a extins pe trei fronturi și amenință păduri de pini și plantații de măslini. Autoritățile au ordonat evacuarea preventivă a unui oraș cu aproape 5.000 de locuitori, scrie digi24.ro.

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