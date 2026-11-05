Un obiect asemănător unei drone a fost descoperit recent, într-o pădure din raionul Rezina. Polițiștii și experții tehnico-explozivi au intervenit pentru a examina obiectul și a stabili ce este și de unde provine.

Potrivit poliției, sesizarea a fost făcută cu puțin timp în urmă, după ce obiectul a fost descoperit într-o zonă împădurită din apropierea satului Gordinești. La locul incidentului au ajuns experții Secției tehnico-explozive, care examinează obiectul pentru a-i stabili natura și proveniența.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu se apropie de obiecte suspecte sau de eventuale fragmente și să nu le atingă. De asemenea, aceștia recomandă evitarea zonei până la încheierea verificărilor.

Obiect asemănător unei drone/ Poliția RM

Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat de zeci de ori

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 19 ori pe parcursul lunii octombrie, în contextul atacurilor continue ale Federației Ruse asupra Ucrainei. În șase dintre cazuri, dronele au explodat la impactul cu solul, anunță Ministerul Apărării.

Potrivit instituției, incidentele au fost înregistrate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Hâncești, Ocnița, Dondușeni, Telenești, Călărași, Ungheni și Edineț, precum și în patru localități din regiunea transnistreană.

Cele mai multe incidente soldate cu explozii au avut loc pe 3 octombrie. Cinci drone au explodat în extravilanul orașului Căușeni și în localitățile Constantinovca, din raionul Căușeni, Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, Puhăceni, din raionul Anenii Noi, și Dubovca, din raionul Hâncești.

Un al șaselea caz a fost înregistrat pe 16 octombrie, în apropierea satului Scăieni, raionul Dondușeni, unde o altă dronă a explodat la impactul cu solul.

104 incidente de încălcare a spațiului aerian din 2022 până în prezent

„În contextul amplificării amenințărilor aeriene, dezvoltarea capabilităților moderne de supraveghere, detectare și neutralizare a acestora reprezintă o necesitate stringentă pentru apărarea națională. Prevenirea unor incidente cu consecințe grave asupra securității cetățenilor și infrastructurii critice impune investiții, din timp, în capacitatea Armatei Naționale de a face față acestor pericole", precizează autoritățile.

De la începutul anului 2026, autoritățile au consemnat 67 de incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Începând cu anul 2022, numărul total al acestora a ajuns la 104.

În acest context, Ministerul Apărării îndeamnă cetățenii să anunțe imediat Serviciul 112 dacă observă drone sau fragmente ale acestora și să nu le manipuleze.

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