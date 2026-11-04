Republica Moldova a înregistrat progrese în toate cele 33 de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, în ultimele 12 luni. Președintele Maia Sandu afirmă că obiectivul autorităților de a încheia negocierile până în 2028 este unul ambițios, dar realizabil. Declarațiile au fost făcute după ce Comisia Europeană a publicat Pachetul anual de extindere, document care evaluează evoluția fiecărei țări candidate la integrarea europeană.

Șefa statului consideră că evaluarea Comisiei Europene confirmă munca depusă de Republica Moldova în ultimul an pentru apropierea de standardele Uniunii Europene. Potrivit acesteia, progresele înregistrate arată că țara se află pe o direcție bună în procesul de aderare.

Maia Sandu a subliniat că autoritățile și-au propus să încheie negocierile până în 2028, iar Comisia Europeană apreciază că acest calendar poate fi respectat, cu condiția menținerii ritmului actual al reformelor.

„Această apreciere trebuie să ne dea încredere că, lucrând mai departe, putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus ca țară”, a declarat președinta.

Combaterea corupției, printre restanțele indicate de Bruxelles

Dincolo de progresele menționate, raportul Comisiei Europene atrage atenția și asupra domeniilor în care Republica Moldova trebuie să accelereze reformele. Printre acestea se numără aplicarea efectivă a legilor deja adoptate și obținerea unor rezultate concrete în dosarele de corupție.

Președinta Maia Sandu a recunoscut importanța acestor restanțe și a afirmat că autoritățile cunosc pașii care trebuie urmați pentru a avansa în procesul de integrare europeană.

Apel la continuarea reformelor

Maia Sandu a mulțumit tuturor celor implicați în procesul de aderare, de la angajații instituțiilor publice până la reprezentanții societății civile și ai sectorului privat.

Șefa statului a îndemnat la continuarea eforturilor, subliniind că progresele obținute trebuie consolidate prin rezultate concrete, nu doar prin adoptarea unor legi.

Pachetul anual de extindere al Comisiei Europene este unul dintre principalele instrumente prin care Bruxellesul evaluează reformele și pregătirea țărilor candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană.

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