Fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot au fost depistate în seara zilei de 26 septembrie, în apropierea localității Volintiri, raionul Ștefan Vodă. Polițiștii de frontieră au fost alertați de locuitorii din zonă.

Potrivit Poliției de Frontieră, cazul a fost înregistrat în jurul orei 20:25. Fragmentele au fost identificate la sol, iar zona a fost imediat securizată. Autoritățile desfășoară verificări pentru a stabili toate detaliile incidentului.

Recomandarea autorităților

Cetățenii sunt îndemnați să nu se apropie și să nu atingă eventualele resturi ale aparatelor de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute.

În cazul depistării unor asemenea obiecte, oamenii sunt rugați să se îndepărteze din zonă și să informeze imediat autoritățile la 112.

Dronele rusești survolează tot mai des Republica Moldova

În ultima perioadă, spațiul aerian al țării este survolat tot mai des de drone rusești care vin din Ucraina. Astfel de incidente au fost raportate aproape zilnic în ultimele două săptămâni. Pe 24 septembrie, o dronă a căzut la Florești și a explodat într-un lan de porumb, în apropierea unei ferme.

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În aceeași zi, fragmente ale unei drone au fost găsite la Larga din raionul Briceni, după ce aparatul a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina.

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Statistica incidentelor de la începutul războiului

Odată cu incidentul raportat astăzi, numărul încălcărilor spațiului aerian al Republicii Moldova a depășit 80 de cazuri de la începutul războiului din Ucraina. Doar în acest an au fost înregistrate 45 de incidente, potrivit datelor Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale.

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