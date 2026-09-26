Un tânăr de 25 de ani a murit în această dimineață, după ce microbuzul pe care îl conducea a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un autocamion, în apropierea satului Recea din raionul Rîșcani.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 08:00. Tânărul se deplasa spre Rîșcani și a intrat pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un autocamion condus de un bărbat de 63 de ani.

În urma impactului, șoferul a decedat pe loc.

Conducătorul autocamionului nu a avut de suferit. Acesta a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Autoritățile stabilesc toate detaliile producerii accidentului.

Accident rutier/ Poliția RM

Accident rutier/ Poliția RM

Accident rutier/ Poliția RM

*Sursa video: Telegram/balti_online